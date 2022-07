Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-St. Georgen: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Der Polizeiposten in Freiburg-Sankt Georgen sucht Zeugen eines versuchten Wohnungseinbruchs in der Nacht von Sonntag, 26.06. auf Montag, dem 27.06.2022. Zwischen 01.00 und 02.00 Uhr fiel dabei ein Mann auf, welcher im Morfhauser Weg versuchte sich Zugang zu einer Wohnung zu verschaffen. Durch aufgeschreckte Anwohner konnte er daran gehindert werden in eine Erdgeschosswohnung einzusteigen.

Die männliche Person kann wie folgt beschrieben werden: Schwarzer Kapuzenpullover, eventuell Hose mit Löchern Breiter gebaut, ca. 170-175cm groß

Der Polizeiposten Freiburg-St. Georgen (Tel.: 0761-120171-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder Verdächtiges beobachtet haben. Zeugenhinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761-882-4421) rund um die Uhr entgegen.

