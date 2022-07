Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Aus dem Schwimmbad in Polizeigewahrsam

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt]

Am 02.07.22, gg. 17.00 Uhr kam es in einem Erlebnisbad in Titisee zu einem verbalen Streit zwischen dem Security-Dienst des Bades und einem französischen Ehepaar, weil die Verantwortlichen des Bades, das offensichtlich stark angetrunkene Paar nicht mit dem Pkw wegfahren ließen. Die hinzugerufenen Polizeistreifen versuchten die beiden Badegäste zu beruhigen und die Trunkenheitsfahrt zu verhindern. Die mahnenden Worte der Polizisten nahmen die 43-jährige Frau und ihr Ehemann zum Anlass, die Beamten körperlich und verbal anzugehen. Erst unter Anwendung von einfacher körperlicher Gewalt, konnte das Ehepaar unter Kontrolle gebracht und zur Dienststelle verbracht werden. Dort wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher bei der Frau einen Wert von fast 1,7 Promille anzeigte. Beiden Personen wurde nochmals zu verstehen gegeben, dass sie in angetrunkenem Zustand kein Auto mehr fahren dürfen. Das Ehepaar, samt ihrem neunjährigen Sohn, wurden durch Verwandte bei der Polizeiwache abgeholt.

Gegen das Ehepaar wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

