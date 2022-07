POL-FR: Diebstahl von Gartenmobiliar

Freiburg (ots) - Breisach- Auf der B31 ereignete sich am Samstag 02.07.2022 gegen 16:23 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Eine Pkw-Fahrerin, welche zunächst von Breisach kommend in Richtung Autobahn fuhr, wollte offensichtlich trotz Geradeauspfeil verbotswidrig nach links in die Kreisstraße 4932 in Richtung Oberrimsingen abbiegen. Aufgrund vorherrschenden Gegenverkehrs musste diese aber anhalten. Fünf der ihr ...

mehr