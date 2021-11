Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tochter zum Klauen angestiftet

Jena (ots)

Eine 31-Jährige nutzte am Donnerstagnachmittag ihre Tochter als Diebesgutkurier, allerdings ging der Plan nicht ganz auf. Die junge Frau betrat mit ihrer 8-jährigen Tochter ein Geschäft am Nonneplan in Jena. Nachdem die 31-Jährige mehrere Sachen zusammengetragen hatte, stiftete sie ihre Tochter an, in der Umkleidekabine das Beutegut, im Wert von über 90 Euro, unter ihrer Kleidung zu verstecken. Anschließend wollte die junge Frau mit ihrer 8-Jährigen das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Durch einen Zeugen flog der ganze Schwindel allerdings auf und die 31-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

