Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wachsames Auge enttarnt Ladendieb

Jena (ots)

Vom Ladendetektiv wurde am Donnerstagnachmittag ein 24-Jähriger in einem Supermarkt in Isserstedt erwischt. Der junge Mann kaufte im Supermarkt ein und ging anschließend an die Selbstbedienungskassen. Hier scannte er seinen Einkauf und vergaß aber scheinbar absichtlich sechs Flaschen Spirituosen im Wert von über 50 Euro. Anschließend wollte der Langfinger den Kassenbereich verlassen, wurde aber von einem Mitarbeiter angesprochen. Nachdem er sich weigerte seine Personalien anzugeben, wurde die Polizei hinzugerufen, welche die Anzeige aufnahm.

