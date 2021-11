Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebe wollen vielleicht Urlaub machen

Jena (ots)

In Isserstedt haben Unbekannte einen Wohnanhänger im Wert von über 13.000 Euro entwendet. Der oder die Täter bohrten das Tor zum Grundstück an der Schließeinrichtung auf und fuhren anschließend auf das Gelände. In der Folge hingen die Unbekannten den Wohnanhänger an und verließen den Tatort mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Bei dem Anhänger handelt es sich um ein Wohnwagen der Marke Knaus/Tabbert vom Typ Weinsberg. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren keine amtlichen Kennzeichen angebracht.

