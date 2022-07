Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten - Ermittlungen zur Brandursache nach Scheunenbrand laufen

Freiburg (ots)

Eichstetten - Die Ermittlungen zur Brandursache des Scheunenbrandes in Eichstetten laufen. Am Tag nach dem Brand werden Spezialisten der Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Freiburg den Brandplatz aufsuchen. Das Feuer war am Sonntag 03.07.2022 gegen 16:25 Uhr von mehreren Anwohnern gemeldet worden.Die eingesetzten Feuerwehren aus Eichstetten, Breisach, Bötzingen, Ihringen, Teningen sowie die Wehren aus Neuenburg und Müllheim, welche zur Löschwasserversorgung angerückt waren, leisteten herausragende Arbeit. Es gelang, ein Übergreifen auf weitere Gebäude im dicht bebauten Ortsetter zu verhindern. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Gebäudeschaden bei ca. 200.000 Euro, der Fahrnisschaden bei ca. 50.000 Euro. Der Polizeiposten in Bötzingen ist mit der Sachbearbeitung beauftragt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell