Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Schlägerei endet mit zwei Schwerverletzten.

Lippe (ots)

Am Sonntagnachmittag (09.10.2022) wurden zwei Männer bei einer Schlägerei schwer verletzt und mussten ins Klinikum gebracht werden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unklar. Die beiden Männer (18 und 19 Jahre alt) waren gegen 16:50 Uhr in der Fußgängerzone (Lange Straße) unterwegs, als sich ihnen eine Gruppe von vier jungen Männern näherte. Nach einem kurzen Wortgefecht kam es nach Zeugenaussagen zu einer Prügelei, bei der die beiden Männer geschlagen und getreten wurden. Die vier Unbekannten flüchteten daraufhin in Richtung Palaisgarten. Mit Rettungswagen wurden die beiden Verletzten ins Klinikum gebracht.

Das Kriminalkommissariat 6 bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Täter und zum Tathergang geben können, sich telefonisch unter 05261 9330 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell