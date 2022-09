POL-DN: Nach Sekundenschlaf der Fahrzeugführerin landet der PKW im Graben

Merzenich (ots) - Eine 73 Jahre alte Frau aus Niederzier hat am späten Mittwochabend (14.09.2022) einen Betrug erkannt. Durch ihr aufmerksames Handeln verhinderte sie einen hohen finanziellen Schaden. Die Seniorin bekam am Mittwoch gegen 23:00 Uhr einen Anruf, angeblich von ihrer Tochter. Diese gab weinend an, in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt zu sein. Dann wurde das Gespräch an die angebliche Rechtsanwältin ...

