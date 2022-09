POL-DN: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Düren (ots) - Zwei Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag (15.09.2022) in ein Restaurant in der Straße Friedrich-Ebert-Platz in Düren eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und einen Tresor. Dann flüchteten sie. Die Täter drangen um 02:16 Uhr durch ein Fenster in den Betrieb ein, wie eine Überwachungskamera zeigt. In den Büroräumen entwendeten sie dann einen Tresor. In diesem befand sich zum Tatzeitpunkt ein vierstelliger Eurobetrag. Insgesamt ...

