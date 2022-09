Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Restaurant

Düren (ots)

Zwei Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag (15.09.2022) in ein Restaurant in der Straße Friedrich-Ebert-Platz in Düren eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und einen Tresor. Dann flüchteten sie.

Die Täter drangen um 02:16 Uhr durch ein Fenster in den Betrieb ein, wie eine Überwachungskamera zeigt. In den Büroräumen entwendeten sie dann einen Tresor. In diesem befand sich zum Tatzeitpunkt ein vierstelliger Eurobetrag. Insgesamt entstand so ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Durch die Videoaufnahmen ist eine Täterbeschreibung möglich: Es handelt sich um zwei Männer, die zum Tatzeitpunkt helle Oberbekleidung mit Kapuze trugen. Zudem hatten beide einen Mundschutz sowie Einweghandschuhe an.

Wer im oben genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

