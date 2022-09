POL-DN: Belesene Einbrecher in Aldenhoven

Aldenhoven (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (14.09.2022) sind bisher unbekannte Täter in die Gemeinschaftsgrundschule in der Schwanenstraße in Aldenhoven eingebrochen. Sie durchwühlten dort einen Klassenraum. Dann flüchteten sie. Die Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr am Dienstag und 07:00 Uhr am Mittwoch durch ein Fenster Zutritt zu dem Schulkomplex. In einem Klassenraum durchsuchten sie alle ...

