Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Gemeinschaftsgrundschule

Aldenhoven (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (14.09.2022) sind bisher unbekannte Täter in die Gemeinschaftsgrundschule in der Schwanenstraße in Aldenhoven eingebrochen. Sie durchwühlten dort einen Klassenraum. Dann flüchteten sie.

Die Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr am Dienstag und 07:00 Uhr am Mittwoch durch ein Fenster Zutritt zu dem Schulkomplex. In einem Klassenraum durchsuchten sie alle Schubladen und Schränke. Alle weiteren Räumlichkeiten blieben unangetastet. Ob und wie viel Beute die Täter machen konnte, ist bislang nicht klar.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

