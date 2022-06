Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Bockhorn (ots)

In der Nacht vom 06.06.2022 auf den 07.06.2022 kam es in Bockhorn, Vareler Straße, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und drangen in das Hausinnere ein. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und diverse Gegenstände entwendet. Teile des Diebesgutes wurden auf einem Nachbargrundstück von den Tätern zurückgelassen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.: 04451-923-0 in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell