POL-WHV: Anlässlich des bevorstehenden Oldtimer-Marktes in Bockhorn am kommenden Wochenende: Schützen Sie sich vor Taschendiebstählen! +++Polizei gibt Tipps mit auf den Weg+++

Varel (ots) - Am Dienstag, 07.06.22, um 04:34 Uhr, wurde ein Brand in der Karl-Nieraad-Straße in Varel gemeldet. Ein frei stehender Container, eingerichtet als COVID-19-Teststation, stand zum Zeitpunkt des Eintreffens der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Weiterhin wurde ein an den Container anschließender, ca. 5 x 5 m großer Pavillon durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Die Ortsfeuerwehr Varel löschte den ...

mehr