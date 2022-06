Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand eines Geräteschuppens und einer Remise in Zetel

Zetel (ots)

Am Dienstag, 07.06.22, um 17:17 Uhr, kam es zu einem Brand eines Geräteschuppens und einer in unmittelbarer Nähe zu einer Garage und einem Wohnhaus befindlichen Remise in der Moorstraße in Zetel. Der Brand wurde durch die Freiwilligen Ortsfeuerwehren aus Zetel und Neuenburg gelöscht. Der betroffene Geräteschuppen und die Remise brannten vollständig ab, zudem entstand leichter Gebäudeschaden an der Garage. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 50.000 Euro.

