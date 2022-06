Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Weddern/Unter Drogeneinfluss auf Kleinkraftrad unterwegs

Coesfeld (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüfte in Polizeiteam am Mittwoch (29.6.) gegen 19.30 Uhr einen 17-jährigen Dülmener auf der L551 in der Bauerschaft Weddern. Bei der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte auf einen Drogenkonsum. Ein vor Ort durchgeführter Vortest verlief positiv. Daraufhin ließen die Beamten bei dem Dülmener ein Blutprobe entnehmen und untersagten ihm die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung.

