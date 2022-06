Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/17-jähriger bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Ein Rettungswagen brachte einen 17-jährigen Coesfelder nach einem Unfall auf der Borkener Straße in eine nahe gelegenes Krankenhaus. Gegen 17.10 Uhr befuhr der Jugendliche mit seinem Leichtkraftrad die Borkener Straße in Richtung Innenstadt. Zur gleichen Zeit fuhr ein Autofahrer vom Fahrbahnrand auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge und der Jugendliche kam zu Fall. Dabei verletzte er sich. Für die Unfallaufnahme war die Borkener Straße in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell