Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Vinnum/Drei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Drei schwer verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht auf Mittwoch(23.57 Uhr) in Olfen ereignete. Ein 30-Jähriger befuhr mit einem Cabrio die Straße Im Berg. Im Verlauf einer leichten Linkskurve kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Graben. Ein 27-Jähriger wurde bei dem Unfall aus dem Auto geschleudert. Er, sowie die beiden weiteren Fahrzeuginsassen aus Waltrop, verletzten sich bei dem Unfall schwer und wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrer verlief positiv. Weiterhin ergaben sich Anhaltspunkte auf einen möglichen Drogenkonsum, so dass dem Fahrer im Krankenhaus zwei Blutproben entnommen wurden. Bei der Unfallaufnahme wurden die Polizisten der Polizeiwache in Lüdinghausen durch das Unfallaufnahmeteam der Polizei Münster unterstützt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell