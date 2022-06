Coesfeld (ots) - Ein 67-jähriger Autofahrer aus Dülmen befuhr am 28.06.2022, gegen 02.00 Uhr, die Straße Börnste in Dülmen. Er kam von der Fahrbahn ab und im Grünstreifen (Graben) zum Stehen. Die hinzugerufenen Polizisten führten mit ihm einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser verlief positiv und zeigte einen zu hohen Wert. Auf der Polizeiwache in Dülmen wurde ihm eine Blutprobe entnommen, der ...

mehr