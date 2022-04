POL-HAM: Einbruch am Nordenstiftsweg

Hamm-Heessen (ots) - Unbekannte Täter demontierten in der Nacht zu Samstag an 13 Pkw die hinteren Kennzeichen und trennten die TÜV-Plaketten heraus. Die Tatorte befinden sich in den Straßen "Am Roten Läppchen", Hoher Weg, Sommerkamp und Ennigerweg. Die zerschnittenen Kennzeichen wurden zum Teil in unmittelbarer Tatortnähe aufgefunden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an ...

