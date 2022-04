Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelecfahrerin schwer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hammer Straße Ecke Stockumer Straße wurde eine Pedelecfahrerin am Donnerstag, 21. April, 7.35 Uhr, schwer verletzt. Die 53-jährige Hammerin fuhr auf der Hammer Straße in Richtung Osten als sie im Kreuzungsbereich mit einem Mercedes zusammenstieß. Die 38-jährige Mercedesfahrerin war zuvor auf der Carl-Goerdeler-Straße in Richtung Süden unterwegs und überquerte die Hammer Straße in Richtung Stockumer Straße.

Nach dem Zusammenstoß mit dem Mercedes kollidierte die 53-Jährige anschließend mit einem an der Kreuzung wartenden Toyota eines 55-Jährigen.

Die Pedelecfahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär behandelt wird.

Es entstand Sachschaden. Die Stockumer Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell