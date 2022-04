POL-HAM: Einbruch in Pfarrheim

Hamm-Uentrop (ots) - Die Polizei Hamm führt eine neue Dialogveranstaltung ein, um sich mit Bürgerinnen und Bürgern speziell zu möglichen Beschwerde-Hotspots in den jeweiligen Stadtbezirken auszutauschen. Der Auftakt findet am Dienstag, 26. April, in Uentrop statt, im Laufe des Jahres folgen weitere Bezirke. Die Bürgerinnen und Bürger des jeweiligen Stadtbezirks ...

