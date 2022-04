Polizei Köln

POL-K: 220401-2-K Seniorin von Auto erfasst - Golf-Fahrer erneut ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Festnahme

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (31.März) in Köln-Höhenberg, bei dem eine 76 Jahre alte Fußgängerin mehrere Knochenbrüche erlitten hat, haben Polizisten einen unter Betäubungsmittel stehenden Autofahrer (24), der zudem wiederholt ohne Fahrerlaubnis gefahren war, vorläufig festgenommen. Einsatzkräfte ließen dem 24-Jährigen eine Blutprobe entnehmen und ordneten zudem auch die Sicherstellung des Unfallwagens an.

Nach aktuellen Erkenntnissen war der 24-Jährige gegen 8 Uhr auf der Olpener Straße in Richtung Kalker Hauptstraße unterwegs. Trotz eines Ausweichmanövers erfasste er die Seniorin, die in Höhe der Postbank unvermittelt auf die Fahrbahn getreten sein soll.

Dem 24 Jahre alten Mitarbeiter eines Autohauses wird zudem vorgeworfen seit März letzten Jahres in zehn weiteren Fällen ohne eine gültige Fahrerlaubnis unterwegs gewesen zu sein. Bereits am 8.März hatten Polizisten den einschlägig vorbestraften Mann auf dem Weg zu einer Gerichtsverhandlung in Köln-Mülheim gestoppt. (al/as)

