POL-K: 220309-4-K Vorladung statt Führerschein vorgelegt - Autofahrer wiederholt ohne Fahrerlaubnis gestoppt

Köln (ots) - Bei einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Ford Transit ist am Dienstagvormittag (8. März) auf der Wilhelmstraße in Köln-Nippes eine 37 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen warteten gegen kurz vor 11 Uhr die E-Scooter-Fahrerin und der 48-jährige Transporterfahrer nebeneinander an einer roten Ampel an ...

