POL-K: 220309-2-K Zeugenaufruf nach Kollision zwischen E-Scooter und Auto

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Ford Transit ist am Dienstagvormittag (8. März) auf der Wilhelmstraße in Köln-Nippes eine 37 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen warteten gegen kurz vor 11 Uhr die E-Scooter-Fahrerin und der 48-jährige Transporterfahrer nebeneinander an einer roten Ampel an der Kreuzung Kempener Straße/Wilhelmstraße. Nachdem die Ampel auf Grün umsprang und beide in Richtung Siebachstraße losfuhren, kam es aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 37-Jährige stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und zog sich einen Oberschenkelbruch zu.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

