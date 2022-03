Polizei Köln

POL-K: 220309-1-K Zeugenaufruf nach bewaffnetem Raubüberfall auf Tankstelle

Köln (ots)

Nach einem Überfall am späten Dienstagabend (8. März) auf eine Tankstelle an der Frankfurter Straße im Stadtteil Porz-Urbach, sucht die Polizei nach einem Räuber und dessen Komplizen. Gegen 22.15 Uhr betrat ein zwischen 20 und 25 Jahre alter Mann den Verkaufsbereich und bedrohte den 18-jährigen Angestellten mit einer schwarzen Pistole. In gebrochenem Englisch und mit osteuropäischem Akzent soll der Verdächtige die Tageseinnahmen gefordert haben. Mit mehreren hundert Euro in einer weißen Plastiktüte soll er anschließend zu einem Schmiere stehenden Komplizen gegangen und mit diesem auf einem Roller zusammen weggefahren sein.

Der Tatverdächtige ist etwa 1,85 Meter groß und von normaler Statur. Er trug laut Zeugen eine graue Jacke mit Streifen an den Reißverschlüssen, eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Mütze, einen roten Pulli mit schwarzer Kapuze und schwarze Stoffhandschuhe. Sein Gesicht versteckte er hinter einer ebenfalls schwarzen OP-Maske.

Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben oder Hinweise zu den gesuchten Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cr/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell