Polizei Köln

POL-K: 220401-1-Lev Geldbörse von Pizzaboten geraubt - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet mit Bildern einer Überwachungskamera aus einer Pizzeria in Leverkusen-Rheindorf nach einem mutmaßlichen Räuber. Nach ersten Ermittlungen soll er am 5. November den Chef (35) des Restaurants in der Burgstraße wegen einer angeblichen Notlage gebeten haben, von einem Pizzaboten nach Leverkusen-Wiesdorf gebracht zu werden. Als der 44-Jährige Pizzabote ihn anschließend an der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Bushaltestelle "Rathaus-Galerie" absetzen wollte, soll der Unbekannte ihn gegen die Fahrertür gedrückt und die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen haben. Anschließend stieg er aus und rannte in Richtung Rathaus-Galerie davon. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Bilder unter: https://url.nrw/111 (ph/as)

