POL-HAM: Defekt an Heizungstherme - Eine Person leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Unbekannte Täter versuchten am Mittwoch, zwischen 9.35 Uhr und 9.45 Uhr, in ein Wohnhaus auf der Blücherstraße einzubrechen. Sie scheiterten daran, die Eingangstür zu öffnen und flüchteten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Email an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr) Rückfragen bitte an: ...

