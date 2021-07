Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Große Menge an Baustellenmaterial gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen in der Nacht zu Freitag, 16.7.2021 von der Baustelle der Glasfaserverlegung an der Straße Zur Herrlichkeit Auffahrrampen, zahlreiche Absperrbaken, dazu gehörige Fußplatten, mehrere Nissenleuchten sowie Querstreben. Aufgrund des Umfangs des Diebesgut dürfte dieses mit einem größeren Fahrzeug weggeschafft worden sein. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell