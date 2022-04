Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ermittlungsergebnis zum Wohnungsbrand an der Hammer Straße

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Angebranntes Essen auf dem Herd war die Ursache für den Wohnungsbrand am Freitag, 15. April, in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hammer Straße. Das stellten die Brandermittler der Polizei Hamm bei der Untersuchung des Brandortes fest.

Der 58-jährige Wohnungsinhaber sowie der 87-jährige Haubesitzer konnten das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen.

Der Sachschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.(hr)

Hier geht es zu unserer ursprünglichen Meldung vom 15.04.2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5197788

