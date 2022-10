Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Diebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 17. Oktober 2022, 17.30 Uhr, und Dienstag, 18. Oktober 2022, 7.30 Uhr, öffnete eine bislang unbekannte Person das Planenverdeck eines Transporters und entwendete von der Ladefläche zwei Motorsägen der Marke Stihl. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt in der Thomas-Mann-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Diebstahl eines Kleinkraftrades

Am Dienstag, 18. Oktober 2022, zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Kleinkraftrad der Marke Peugeot Speedfight 3, welches beim Fahrradstand der Oberschule in der Quakenbrücker Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Stalförden - Einbruch in einen Stall

Am Dienstag, 18. Oktober 2022, zwischen 8.00 Uhr und 14.00 Uhr, betraten bislang unbekannte Personen ein Stallgebäude in der Straße Göskenort, brachen in einen Werkzeugraum ein und entwendeten zwei Motorsägen und eine Heckenschere. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Lastrup/Molbergen - Mehrere Transporter aufgebrochen

Zwischen Montagabend, 17. Oktober 2022 und Dienstagmorgen, 18. Oktober 2022, kam es in Lastrup, in der Fritz-Reuter-Straße, der Lärchenstraße, der Thomas-Mann-Straße sowie im Kastanienweg zu bislang insgesamt fünf Aufbrüchen von Transportern. Auch in Molbergen hatten bislang unbekannte Personen insgesamt zwei Transporter aufgebrochen. Die Fahrzeuge standen in den Straßen Am Westerfeld und Zum Wallgraben. Zielrichtung der unbekannten Täter waren in allen Fällen (Elektro-)Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 und die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Cloppenburg - Erfolgreiche Durchsuchungen

Am Donnerstag, 13. Oktober 2022, gegen 18.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte eine 25-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg in der Straße Am Stadtpark. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass die Frau sowie der 22-jährige Beifahrer aus Cloppenburg mit Betäubungsmitteln handeln könnte. Im weiteren Verlauf wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen und Fahrzeuge erlassen, welche noch am selben Abend durchgesetzt wurden. Hierbei konnten mutmaßliche Amphetamintabletten und Marihuana in geringen Mengen, mehrere tausend Euro Bargeld sowie eine Schreckschusspistole und ein Einhandmesser beschlagnahmt werden. Gegen die beiden Personen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Garrel - Brand

Am Dienstag, 8. Oktober 2022, um 16.40 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in der Kaiforter Straße gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache geriet in einer Lagerhalle eine Ansammlung von Stroh sowie ein Sessel in Brand. Die Feuerwehr war mit 35 Personen und sieben Fahrzeugen im Einsatz.

Molbergen - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 16. Oktober 2022, zwischen 8.00 Uhr und 23.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen ein Fenster eines Hauses in der Norderneystraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 18. Oktober 2022, um 18.00 Uhr, wollte ein 65-jähriger Fahrradfahrer aus Cloppenburg die Soestenstraße an einer Ampel zur Resthauser Straße überqueren. Dabei fuhr er über rot. Ein 65-jähriger Autofahrer aus Emstek wollte von der Soestenstraße aus auf die Resthauser Straße abbiegen und dabei kam es zur Kollision mit dem Radfahrer. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person und unter Einfluss von Alkohol

Am Dienstag, 18. Oktober 2022, um 23.28 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Straße Zum Gewerbering in Richtung Cloppenburger Straße. In einer Linkskurve geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in einem angrenzenden Waldstück auf der Seite liegend zum Stehen. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1, 09 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und es wurde eine Blutprobe entnommen.

