POL-SE: Klein Nordende - Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl - Alarmanlage verschreckt Einbrecher

Bad Segeberg (ots) - Am Montag (18.07.2022) ist es im Sandweg in Hetlingen zu dem Brand eines Fahrzeuges gekommen. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte die Geschädigte um 23:12 Uhr ein Feuer an ihrem Peugeot. Das Fahrzeug stand geparkt in einem Carport. Durch das umsichtige Verhalten der Geschädigten und schnelle Informieren der Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht und ein Übergreifen auf das Carport sowie ...

