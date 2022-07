Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei Bitburg sucht Polizei-Picasso`s!

Beginnend mit dem heutigen Tag wird sich die Polizeiinspektion Bitburg in den kommenden Wochen an die jüngeren Bürgerinnen und Bürger der Kreisstadt Bitburg wenden. Anlässlich des Präventionsprojektes "PolizeiPicasso" sollen die Kinder, die die dortigen Kindergärten und Kindertagesstätten besuchen zu einer Malaktion aufgerufen werden.

Die Kinder werden von uniformierten Polizeibeamt*Innen in ihren Kindergärten besucht und über die polizeilichen Aufgaben und das polizeiliche Selbstverständnis aufgeklärt. Die Vermittlung der Botschaft als "Freund und Helfer", die zu jeder Tages- und Nachtzeit Schutz bieten und erreichbar sind, hat dabei oberste Priorität. Natürlich darf auch ein Blick in den Streifenwagen oder die kindliche Erklärung der persönlichen Ausstattung nicht fehlen. In (Bei) diesem Besuch werden die Kinder gebeten, ein selbst gemaltes Bild zu entwerfen, eben einen echten #PolizeiPicasso. Die Aktion steht unter dem Motto "Polizei"; was die Kinder zum Thema malen, obliegt ihnen selbst. Etwa zwei Wochen nach dem Besuch werden die gemalten Bilder in den Kindergärten und Kindertagesstätten eingesammelt. Anschließend wird jede Woche ein Kindergarten auf dem Twitterkanal der Polizei Trier vorgestellt. Über den jeweiligen Beitrag gelangen Interessenten über einen Link zu allen Bildern der Kinder. Auf diese Weise können Familienangehörige, Freunde und andere interessierte Leser*Innen die Meisterwerke ihrer Schützlinge bewundern. Zur Veröffentlichung der Polizei-Picasso`s ist eine Einverständniserklärung der Eltern zwingend erforderlich, welche in den Kindergärten hinterlegt wird.

Mit der Malaktion soll vor allem den Kindern eine Freude gemacht werden. Gleichzeitig wird mit diesem Präventionskonzept den Eltern und Kindergärten der Behördenkanal der @PolizeiTrier auf dem Kurznachrichtendienstes "Twitter" vorgestellt. Auf diesem Kanal werden regelmäßig bürgerrelevante Themen kommuniziert. So werden beispielsweise Hinweise zu Stau- und Blitzermeldungen gegeben, Verhaltenshinweise bei besonderen Einsätzen oder polizeiliche Maßnahmen transparent erklärt. Regelmäßig wird die Bevölkerung auch auf diesem Weg um Mithilfe gebeten, so z.B. bei Vermisstenfällen oder entlaufenen Tieren.

Aufgrund der noch nicht vorhersehbaren Resonanz wird die Malaktion vorerst auf die Stadt Bitburg und ihre Kindergärten beschränkt. Die #BitBürgerPolizei hofft auf eine rege Beteiligung der Kinder und bedankt sich bereits jetzt sowohl bei allen Kindergärten sowie Kindertagesstätten, als auch bei den betroffenen Eltern für ihre Kooperation und die tatkräftige Unterstützung.

