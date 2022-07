POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Großlittgen (ots) - Verkehrsunfall mit Flucht in Großlittgen Am Samstag, 02. Juli 2022, kam es in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 19:45 Uhr in Großlittgen auf dem Dorfplatz zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein auf dem Platz stehender PKW wurde im vorgenannten Zeitraum mutmaßlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Sollte es Zeugen geben, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise ...

