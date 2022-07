Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand einer landwirtschaftlichen Zugmaschine

Bauler (ots)

Am Sonntag, den 03.07.2022 gegen 16:30 Uhr, geriet in Bauler eine landwirtschaftliche Zugmaschine in Brand. Nachdem der Landwirt seinen Futtermischwagen mit Futtermitteln beladen hatte, entflammte der Motor der Zugmaschine und das Gespann geriet in Vollbrand. Die Flammen griffen teilweise auf das Silo über. Den Schaden beziffert sich nach ersten Schätzungen auf circa 40.000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren Körperich, Rodershausen, Karlshausen und Neuerburg mit ca. 30 Leuten sowie die Polizeiinspektion Bitburg.

