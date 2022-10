Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Vechta - Pedelec-Diebstahl

Am Sonntag, 9. Oktober 2022, zwischen 11.20 Uhr und 18.45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein schwarzes Pedelec der Marke Hercules Robert Pro. Das Pedelec stand zu diesem Zeitpunkt verschlossen auf dem Vorplatz einer Kirche in der Großen Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Pedelec-Diebstahl

Zwischen Montag, 17. Oktober 2022, 16.00 Uhr, und Dienstag, 18. Oktober 2022, 9.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein hellblaues E-Bike der Marke Gazelle, welches vor einem Mehrfamilienhaus in der Juttastraße verschlossen abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Bakum - Einbruch in Feuerwehr-Gerätehaus

In der Zeit zwischen Donnerstag, 13. Oktober 2022, 23.00 Uhr und Dienstag, 18. Oktober 2022, 17.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einem Gerätehaus der Feuerwehr im Burgweg und entwendeten aus einem Feuerwehrfahrzeug einen Hydraulikspreizer sowie vier Akkus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Vechta - Brand eines Müllcontainers

Am Dienstag, 18. Oktober 2022, 21.19 Uhr, geriet in der Landwehrstraße, auf dem dortigen Schulgelände, ein Müllcontainer für gelbe Säcke aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Vechta - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz

Im Rahmen von Ermittlungen am Dienstagvormittag, 18. Oktober 2022, ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass sich in einer Wohnung in der Kolpingstraße Betäubungsmittel befinden könnten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde durch einen Richter ein Durchsuchungsbeschluss erlassen, welcher sofort umgesetzt wurde. Hierbei fanden die Polizeibeamten geringe Mengen Marihuana, einen Schlagring sowie weitere Konsumartikel. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Gegen zwei Männer - ein 23-jähriger Vechtaer sowie ein 19-jähriger Goldenstedter - wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 15. Oktober 2022, 18.00 Uhr und Sonntag, 16. Oktober 2022, 10.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person das Glas der Haupteingangstür zum neuen Schützengebäude in der Steinfelder Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 18. Oktober 2022, um 13.55 Uhr, fuhr ein 57-jähriger Autofahrer aus Dinklage auf der Holdorfer Straße in Richtung Holdorf. Beim Einbiegen nach rechts in den Fasanenweg kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 61-jährigen Fahrradfahrer aus Holdorf. Dieser stürzte daraufhin und wurde leicht verletzt.

Bakum - Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen

Am Dienstag, 18. Oktober 2022, 16.00 Uhr befuhr eine 36-jährige Frau aus Drebber und ein 23-jähriger Mann aus Neuenkirchen-Vörden mit ihren Pkw in genannter Reihenfolge die Vechtaer Straße in Richtung Vechta. Aufgrund eines abbiegenden Fahrzeugs brachte die Frau ihren Pkw zum Stehen. Dies bemerkte der nachfolgende 23-jährige Mann zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug der 36-jährigen Frau auf. Durch den Unfall wurde der 23-jährige Mann sowie die 36-jährige Frau leicht verletzt. Die im Pkw der 36-jährigen Autofahrerin befindlichen Personen, eine 15-Jährige aus Barnstorf, ein 49-Jähriger aus Damme und ein 52-Jähriger aus Barnstorf, wurden schwer verletzt. Eine 5-jährige aus Drebber erlitt leichte Verletzungen. Alle sechs Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit zwischen Sonntag, 16. Oktober 2022, 19.30 Uhr bis Montag, 17. Oktober 2022, 11.00 Uhr, beschädigte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug auf einem Grundstück im Visbeker Damm einen dort geparkten Pkw des Herstellers Chrysler Dodge RAM 1500. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441/943-0 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 18. Oktober 2022, um 17.32 Uhr fuhr eine 45-jährige Autofahrerin aus Osnabrück auf der Großen Straße und wollte an einer Kreuzung nach links abbiegen. Hierbei kollidierte sie mit einem 34-jährigen Fahrradfahrer aus Damme, welcher ebenfalls beabsichtigte, nach links in die Straße einzufahren. Der Fahrradfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

