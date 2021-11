Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfallflucht

Mettingen (ots)

Am Sonntag (07.11.2021) wurde in Mettingen ein blauer Mercedes Vito beschädigt. Das Fahrzeug war im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 21:00 Uhr am rechten Straßenrand der Wöstenstraße parallel zur Fahrbahn geparkt. Der Nutzer stellte frische Unfallspuren im Bereich des linken Außenspiegels fest. Zudem befanden sich Fahrzeugteile des verursachenden Fahrzeuges auf der Fahrbahn. Den Ermittlungen nach dürfte es sich dabei um einen Citröen Jumper, einen Fiat Ducato oder einen Peugeot Boxer handeln. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Pkw geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell