POL-PPWP: Kontrolle von E-Scooter-Fahrern

Katzweiler (ots) - Am Sonntagmorgen verständigten Zeugen die Polizei. Sie teilten mit, dass in der Hauptstraße ein Hund in einem verschlossenen Fahrzeug sitzt und jault. Die eingesetzten Polizisten öffneten das Auto und befreiten den Hund aus seiner misslichen Lage. Sie versorgten den Hund mit Wasser und verständigten die Besitzerin des Hundes. Die Polizei weist daraufhin, keine Tiere oder kleine Kinder in ...

mehr