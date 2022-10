Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei berät am Info-Mobil - Langenfeld - 2210047

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie schütze ich mich am besten vor Betrugsdelikten aller Art? Was tun bei betrügerischen Anrufen oder WhatsApp-Nachrichten? Die Expertinnen und Experten des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/ Opferschutz beraten Seniorinnen und Senioren, aber auch alle anderen interessierten Bürgerinnen und Bürger, und klären über aktuelle Betrugsmaschen auf. In den kommenden Wochen tourt das Info-Mobil der Kreispolizeibehörde Mettmann durch alle Städte des Kreises.

Unterstützt werden die Präventionsexperten durch die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Aktionsbündnisses Seniorensicherheit (ASS!) und den jeweiligen Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten.

In dieser Woche ist das Info-Mobil in Langenfeld anzutreffen:

Wann: Freitag, 14. Oktober 2022, 10 bis 12 Uhr

Wo: Friedhofstraße/ Ecke Marktplatz - Höhe Eingang Stadtgalerie, Langenfeld

Die Ansprechpartner stehen für jegliche Fragen der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung. Weitere Termine werden jeweils aktuell bekannt gegeben.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell