POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbrecher im Haus

Wertsachen nahm ein Unbekannter am Mittwoch aus einem Heidenheimer Haus mit.

Mit Gewalt öffnete der Unbekannte im Lauf des Nachmittags die Tür in der Albrecht-Dürer-Straße. Auf seiner Suche im Wohnhaus fand er in einem Büro Geld. In einem Kinderzimmer stieß der Dieb auf ein Telefon. Mit diesen Dingen ergriff er die Flucht. Die Polizei ermittelt nun und sucht nach dem Unbekannten. Bei den Ermittlungen sollen auch die Spuren helfen, die die Polizei am Tatort sicherte.

Die Polizei rät, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Dass das geht zeigt die Statistik, denn fast jeder zweite Einbruch bleibt im Versuch stecken. Wie das geht zeigen die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen im Raum Heidenheim ist diese unter der Telefon-Nr. 0731/188-1444 erreichbar. Erste Infos gibt die Polizei im Internet unter www.k-einbruch.de.

