Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Unbekannte rauben Bargeld - Ratingen - 2210044

Mettmann (ots)

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige haben am Samstagabend (8. Oktober 2022) in Ratingen-West Bargeld geraubt. Zuvor hatten die Tatverdächtigen drei Männer bedroht und einen 49-jährigen Ratinger so schwer verletzt, dass dieser von Rettungskräften zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 18 Uhr hielt sich eine Gruppe von Männern in einer Wohnung am Berliner Platz auf. Darunter waren zwei flüchtige Bekannte der Bewohner, die diesen aber nicht namentlich bekannt waren. Die beiden Unbekannten wurden nach Angaben der Bewohner plötzlich aggressiv und bedrohten die Hildener im Alter von 27, 31 und 49 Jahren. Die Unbekannten verlangten unter Androhung von Gewalt Bargeld und raubten mehrere hundert Euro. Der 49-Jährige kam den Forderungen nicht nach und wurde daraufhin von den beiden Tätern geschlagen und so schwer verletzt, dass er von Rettungskräften zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1. Person:

- männlich - ca. 30 bis 35 Jahre alt - ca. 1,80 m groß - muskulöse Statur - kurze Haare - trug einen dunklen Pullover - hatte einen schwarz-weißen Rucksack bei sich - sprach Russisch - wirkte hektisch

2. Person

- männlich - ca. 30 bis 35 Jahre alt - ca. 1,80 m groß - muskulöse Statur - trug einen dunklen Pullover - trug eine weiße Mütze - sprach Russisch

Die Männer alarmierten nach dem Angriff die Polizei, die schnell vor Ort war. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nachbereich blieb ohne Erfolg. Daher ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen und fragt: Wer hat die Männer rund um den Tatort am Berliner Platz gesehen oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Die Wache in Ratingen ist jederzeit unter der Nummer 02102 9981-6210 erreichbar.

