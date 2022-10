Polizei Mettmann

POL-ME: Festnahme nach Einbruch in Vodafone-Shop - Ratingen - 2210042

Mettmann (ots)

Am Sonntagmorgen kam es in Ratingen zu einer Festnahme eines Einbrechers. Am 09.10.2022, gegen 03:20 Uhr, meldete ein Sicherheitsdienst der Polizei des Kreises Mettmann einen Einbruch in einen Vodafone-Shop am D2-Park in Ratingen. Vor Ort konnten die Beamten eine eingeschlagene Scheibe feststellen. Augenscheinlich wurden mehrere Mobiltelefone entwendet. Es wurden umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen nach dem Täter eingeleitet, u.a. mit der Unterstützung eines Polizeihubschraubers. Kurze Zeit später konnte im Nahbereich eine verdächtige Person angetroffen werden. Der Verdacht gegen den 48-jährigen Ratinger erhärtete sich, da dieser Einbruchswerkzeug mitführte und an seiner Kleidung Glassplitter festgestellt wurden. In unmittelbarer Nähe konnte zudem die Beute sichergestellt werden. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Die weitere Bearbeitung wurde durch die Kriminalpolizei übernommen.

