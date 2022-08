POL-MK: Tempo-Messstellen der Polizei

Werdohl (ots) - Von der Baustelle in der Höllmecke (L 656) wurden am Wochenende Lkw-Batterien aus Arbeitsmaschinen gestohlen. In der Nacht zum Samstag in der Nacht verschwand eine Batterie aus dem ersten Arbeitsgerät und ein Trennschalter aus einem anderen, in der Nacht zum Montag weitere drei 12- bzw. 24-Volt-Batterien aus Arbeitsmaschinen. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) ...

