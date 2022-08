POL-MK: Batterien ausgebaut

Plettenberg (ots) - In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Randstraße eingebrochen. Sie gelangten durch ein Fenster in die Wohnung. Dort bedienten sie sich an einer Bierzapfanlage und stahlen Bargeld. Die Polizei sicherte Spuren. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

