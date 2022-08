POL-MK: Durstige Diebe

Kierspe (ots) - Zwischen Freitag- und Montagmorgen haben sich Unbekannte auf einer Baustelle in Berken an einem Bagger zu schaffen gemacht. Sie demontierten einen Stemmhammer und verluden eine kleine Schaufel. Um an den Stemmhammer zu gelangen, müssen die Diebe das Baugerät angelassen haben. Die Polizei bittet um Hinweise an die Wache in Meinerzhagen unter Telefon 02354/9199-0. (cris) Rückfragen bitte an: ...

mehr