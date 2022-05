POL-S: Mann beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Ein 28-jähriger Radfahrer stürzte am Samstag (14.05.2022) gegen 20.00 Uhr in der Stammheimer Straße schwer. Nachdem sich sein Reifen auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle Wimpfener Str. in der Schiene verfing, stürzte der Radfahrer ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich trotz Helm schwer. Er wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Stuttgart Telefon: 0711 - 8990 1111 E-Mail: ...

