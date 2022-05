Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Nach Streitigkeiten gegen Mitternacht am Samstag auf Sonntag (14./15.05.2022) wurden bei einem 35-Jährigen bei der Personalienfeststellung in seiner Wohnung im Stuttgarter Osten Drogen und verbotene Gegenstände gefunden. Der Mann hatte die Polizeibeamten in seine Wohnung geführt um seinen Ausweis in Augenschein zu nehmen. Hierbei fiel den Beamten eine Schreckschusspistole auf dem Kopfkissen sowie Drogen auf dem Wohnzimmertisch auf. Bei der weiteren Durchsuchung konnten insgesamt über 240 Gramm Haschisch sowie mutmaßliches Amphetamin in 35 Verkaufseinheiten und ein Teleskopschlagstock aufgefunden werden. Die Gegenstände und Drogen sowie rund 1900 Euro mutmaßliches Dealergeld wurden beschlagnahmt. Der 35-Jährige wird einem Haftrichter vorgeführt.

