Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Straßenraub

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 25-jähriger Mann wurde am Samstag (14.05.2022) gegen 22.00 Uhr von mehreren unbekannten jungen Männern in der Klett-Passage ausgeraubt. Er wurde nach eigenen Angaben unvermittelt von einem fremden Mann angegriffen und niedergeschlagen. Hierauf kamen noch weitere drei Männer hinzu, wobei insgesamt mindestens drei Personen auf den am Boden liegenden einschlugen und traten. Nachdem sich die Täter entfernt hatten, stellte der 25-Jährige das Fehlen seiner Geldbörse mit 130 Euro fest. Die drei Täter können wie folgt beschrieben werden: 1. männlich, zw. 16 und 20 Jahre, ca. 180 cm, normale Statur, schwarzes Haar, Nike Jordan One Zoom beige/schwarz/weiß/pink, Jeans, dunkles T-Shirt 2. männlich, ca. 180 cm, kein Bart, 16-20 Jahre, schwarzes Haar, weißer Pulli 3. männlich, ca. 180, 16-20 Jahre alt, lockiges dunkles Haar, blaues Oberteil und weiße Schuhe, dunklere Hose. Alle sprachen arabisch mit nordafrikanischem Dialekt, eine Person wurde "Mustafa" gerufen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

