Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: 87-Jähriger nach Verkehrsunfall in Lemwerder leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 30. April 2022, befuhr ein 87-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw aus der Gemeinde Lemwerder gegen 16:00 Uhr mit einem Pkw die Stedinger Straße in Fahrtrichtung ortseinwärts. Aus bislang unbekannten Gründen kam der 87-Jährige auf gerade Strecke nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein vor einer Baustelle aufgestelltes Verkehrszeichen, streifte im Anschluss mit der rechten Fahrzeugseite einen Baum und kam in der Folge in einem nicht wasserführenden Graben zum Stehen. Der 87-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er wurde aufgrund dessen vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw des 87-Jährigen wurde totalbeschädigt. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell